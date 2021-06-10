Лобода объяснилась после плагиата на премии Муз-ТВ

Москва, 10 июня. Многие артисты в своем творчестве поднимали тему присутствия женщины на картине «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Об этом заявила певица Светлана Лобода в соцсетях.

Звезда оказалась втянута в скандал своего продюсера Нателлы Крапивиной и короля поп-сцены Филиппа Киркорова. В словесной перепалке Киркоров обратил внимание на «украденное» выступление Лободы, которое та представила на премии Муз-ТВ. Звезда вышла на сцену в таком же костюме, что и когда-то Бейонсе. Кроме того, визуально их номера были похожи. Однако, по словам Лободы, она представила очередную интерпретацию темы, которая давно волнует человечество.

«Дэн Браун, Бейонсе, Ариана Гранде — вот лишь несколько современников, коснувшихся в своем творчестве этой сакральной темы. Была ли на фреске изображена Мария Магдалина? Являлась ли она женой Христа? На эти вопросы мы никогда не узнаем однозначного ответа...» — написала Светлана Лобода в свое оправдание.

Продюсер Лободы Нателла Крапивина ранее записала видеообращение, поставив точку в скандале с Филиппом Киркоровым. Она признала, что была резка в своих высказываниях, но заметила, что ради 15 секунд славы современные артисты готовы сыграть любую роль.