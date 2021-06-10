Охотнадзор спас гималайского медвежонка-сироту в Приморье

Владивосток, 10 июня. Осиротевший детеныш гималайского медвежонка был спасен охотнадзором от жителей села в Приморье. Животное поместили в МРОО «Центр «Тигр».

Маленький хищник соседствует в учреждении с несколькими медвежатами. Многих подкинули к воротам центра, некоторых спас охотнадзор. Сейчас животное находится в вольере на карантине. Позже детеныша выпустят в группу, состоящую из шести медвежат, передает РИА Новости.

«Малышка физически здорова, но нас беспокоит ее контактность с человеком. Пока можем сказать, что, скорее всего, она останется зимовать в Центре. О дальнейшей ее судьбе ещё очень рано говорить. Будем наблюдать и делать выводы», — сообщили в организации.

Особенно повезло 11 медвежатам из Центра спасения в Тверской области, которых впервые вывели в лес. Для косолапых соорудили специальный домик-берлогу.