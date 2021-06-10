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Астролог Любимова: кольцевое солнечное затмение может изменить жизнь

  /   Обновлено: 10 июня 2021 05:05
Астролог Любимова: кольцевое солнечное затмение может изменить жизнь
Федеральное агентство новостей  /  Александр Дядин

Москва, 10 июня. Кольцеобразное солнечное затмение жители Земли смогут наблюдать 10 июня. Астролог Лилия Любимова рассказала, как событие отразится на жизни.

В максимальную фазу затмение вступит в 13:52 по московскому времени, наблюдать его можно будет на территории Канады, Гренландии и России. Явление уникально тем, что его можно будет увидеть на Северном полюсе, это единственное кольцеобразное затмение, проходящее через данную точку, в 21 веке. Астрологи же отмечают, что звездные события влияют на жизнь людей.

«В это раз точка затмения пройдет в соединении с ретро Меркурием и в напряжении от Нептуна. Могут открыться тайны, всплыть информация или люди из прошлого. Гармоничный аспект с Сатурном дает возможность получить заслуженное», — пишет астролог на своей странице в Instagram.

Любимова советует пока «не рваться вперед с шашкой наголо к свершениям и разрушать все на своем пути». Каждое действие стоит обдумать и проанализировать.

Астролог Любимова: кольцевое солнечное затмение может изменить жизнь
Pr Scr instagram.com  / astrolog566

«В момент затмения произойдет своего рода перезапуск — уйдет то, что отжило и уже не нужно. И если, к примеру, у вас ломается машина и вы опаздываете, переносите, откладываете, то остановитесь и подумайте: а туда ли мне? Или возможно вас таким образом предупреждают об опасности ДТП», — добавила астролог.

При этом, по ее словам, сейчас самое время строить планы и ставить цели по развитию индивидуальности. Больше всего затмение повлияет на Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. Заслуженное могут получить Овны, Львы, Весы или Водолеи.

В список рекомендаций Любимова добавила несколько, по ее мнению, важных аспектов. Она советует провести генеральную уборку, раздать долги, отменить перелеты, быть аккуратнее на воде и бдительными за рулем, а также не конфликтовать с окружающими.

Ранее астролог Алена Никольская перечислила лучшее время для замужества для всех знаков зодиака. Она напомнила, что символ 2021 года — бык, который ценит стабильность в отношениях. Лето, по ее словам, станет благоприятным периодом женитьбы для Раков, Тельцов, Козерогов и Водолея. В осенний период Львам, Близнецам, Скорпионам и Стрельцам следует проявлять свои лучшие качества. В конце года удача улыбнется Рыбам, Ракам, Овнам и Тельцам.

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