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Гематолог Ненашева назвала группу крови с низкой склонностью к инфарктам

Общество
Гематолог Ненашева назвала группу крови с низкой склонностью к инфарктам
pixabay.com

Москва, 10 июня. Российский врач-гематолог Юлия Ненашева рассказала, что определенная группа крови может указывать на повышенный риск инфаркта у человека.

Люди с первой группой крови наименее подвержены подобной опасности и различным заболеваниям сердца, считает Ненашева. Такие пациенты имеют в организме меньшее количество протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда. Кровеносная система людей с первой группой крови имеет самую низкую склонность к процессам, которые могли бы организовывать формирование тромбов. Таким образом, это улучшает их защиту от инфарктов.

Ранее российские врачи рассказали об уникальной операции. Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского провели 37-летнему россиянину уникальную операцию на «панцирном сердце».

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здоровье сердце гематолог
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