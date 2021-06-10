Гематолог Ненашева назвала группу крови с низкой склонностью к инфарктам

Москва, 10 июня. Российский врач-гематолог Юлия Ненашева рассказала, что определенная группа крови может указывать на повышенный риск инфаркта у человека.

Люди с первой группой крови наименее подвержены подобной опасности и различным заболеваниям сердца, считает Ненашева. Такие пациенты имеют в организме меньшее количество протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда. Кровеносная система людей с первой группой крови имеет самую низкую склонность к процессам, которые могли бы организовывать формирование тромбов. Таким образом, это улучшает их защиту от инфарктов.

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