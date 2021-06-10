Черчесов высказался о перспективах сборной России на Евро-2020

Москва, 10 июня. Сборная России для достижения успеха на Евро-2020 должна трезво оценивать возможности и быть последовательной в своих действиях, заявил наставник команды Станислав Черчесов.

Главный тренер назвал чемпионат Европы сложным турниром. Даже имеющееся преимущество в домашних матчах с Бельгией и Финляндией, по словам наставника, может сработать только при максимальной отдаче футболистов.

«Мы должны знать свое место. Другие команды, возможно, немного сильнее, но значение имеет и уровень подготовки, поэтому мы должны быть хорошо готовы», — подчеркнул Черчесов.

Чемпионат Европы по футболу стартует в пятницу, 11 июня. Сборная России сыграет первый матч на турнире против команды Бельгии. Игра состоится в Петербурге 12 июня.

Ожиданиями от выступления российских футболистов на Евро-2020 поделился президент московского ЦСКА Евгений Гинер. Успехом для россиян на этом турнире, по его мнению, будет выход в плей-офф.