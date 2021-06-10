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10 июня 05:19
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Испуганный лось несколько дней мечется по центру города в Тверской области

Происшествия
Испуганный лось несколько дней мечется по центру города в Тверской области
Невские Новости  /  Елизавета Акимова

Вышний Волочек, 10 июня. Маленький лосенок больше суток бегает по центральным улицам города Вышний Волочек в Тверской области. О животном рассказали очевидцы в социальных сетях.

Пользователи уточнили, что лось бегает по городу уже несколько дней, однако на это никто не обращает внимания. Местные жители опасаются, что животное может попасть под колеса машины или в руки жестоких людей.

«Бедное животное заблудилось, мечется по улицам. И никто не обращает внимания, а ведь он в таком потерянном состоянии и прибить кого-нибудь может!» — пишут подписчики сообщества «Вышний Волочек» во «ВКонтакте».

В Кемерове местные жители запечатлели на камеру медвежонка, который перебегал проезжую часть. Инцидент произошел Радуге в Рудничном районе города.

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тверская область лось вышний волочек
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