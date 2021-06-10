Диетолог Королева рекомендовала отказаться от кофе по утрам

Москва, 10 июня. Лучшим временем для чашечки кофе традиционно считается завтрак, однако напиток нарушает усваивание минералов в организме. Употреблять его стоит между приемами пищи.

Кофеин мешает усваиваться в организме железу, цинку, магнию и кальцию, которые являются основополагающими в формировании как женского, так и мужского здоровья. Об этом в интервью радио Sputnik заявила врач-диетолог Маргарита Королева.

«Кофе лучше использовать между приемами пищи в качестве некоего ритуала. Это должно происходить как минимум в получасе до еды или как минимум спустя час после еды», – заявила врач.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина назвала напитки, от которых стоит воздержаться во время диеты. По словам специалиста, не нужно пить лечебно-столовую минеральную воду.