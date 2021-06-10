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10 июня 05:19
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Диетолог Королева рекомендовала отказаться от кофе по утрам

Общество
Диетолог Королева рекомендовала отказаться от кофе по утрам
pixabay.com

Москва, 10 июня. Лучшим временем для чашечки кофе традиционно считается завтрак, однако напиток нарушает усваивание минералов в организме. Употреблять его стоит между приемами пищи.

Кофеин мешает усваиваться в организме железу, цинку, магнию и кальцию, которые являются основополагающими в формировании как женского, так и мужского здоровья. Об этом в интервью радио Sputnik заявила врач-диетолог Маргарита Королева.

«Кофе лучше использовать между приемами пищи в качестве некоего ритуала. Это должно происходить как минимум в получасе до еды или как минимум спустя час после еды», – заявила врач.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина назвала напитки, от которых стоит воздержаться во время диеты. По словам специалиста, не нужно пить лечебно-столовую минеральную воду.

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кофе диетолог маргарита королева
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