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10 июня 05:19
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Шалость с кебабом закончилась тюрьмой для брата с сестрой из Великобритании
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Шалость с кебабом закончилась тюрьмой для брата с сестрой из Великобритании

Происшествия
Шалость с кебабом закончилась тюрьмой для брата с сестрой из Великобритании
europarl.europa.eu  /  Пресс-служба Европарламента

Лондон, 10 июня. Брат с сестрой случайно убили своего друга кебабом. Молодые люди засунули спящему приятелю кусок мяса в рот, и мужчина погиб от удушья.

Инцидент произошел в марте 2019 года. Тогда компания друзей в алкогольном опьянении отправилась на поезде в город Барроу в графстве Камбрия. В дороге родственники решили пошутить над мужчиной и засунули ему в рот кебаб, передает Metro.

Жертва проснулась от удушья и рвотного рефлекса, после чего рухнула на пол и больше не встала. Девушка пыталась вытащить куски мяса изо рта приятеля, однако попытки оказались тщетны. Медэксперты во время вскрытия мужчины обнаружили кусок продукта размером с мяч для гольфа. Брата с сестрой признали виновными в непредумышленном убийстве и заключили под стражу на три года.

Смертельный исход может произойти не только от случайности с кебабом, но и от употребления красного мяса. Этот продукт повышает риск развития рака толстой кишки. Поэтому рекомендуется съедать не более 500 грамм мяса в неделю.

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великобритания убийство кебаб
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