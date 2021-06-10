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Эпидемиолог Щелканов оценил опасность появления супер-штамма коронавируса

Общество
Эпидемиолог Щелканов оценил опасность появления супер-штамма коронавируса
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 10 июня. Мутация коронавируса, способная игнорировать действие существующих вакцин, может появиться через несколько лет, заявил эпидемиолог Михаил Щелканов.

В настоящее время такой угрозы, по словам ученого, не существует. Российские вакцины эффективно справляются с известными на сегодня штаммами коронавируса.

«Однако, естественно рано или поздно появится вирусный штамм, который будет избегать действия существующих вакцин. Это норма жизни», — подчеркнул Щелканов в беседе с «Известиями».

Специалисты, как отметил эпидемиолог, это понимают. Современные технологические платформы позволяют быстро и совершенно незаметно менять вакцинный штамм в случае необходимости.

Ученые из Института естественных наук и медицины в Ройтлингене недавно назвали наиболее опасную мутацию коронавируса из существующих. Речь идет о штамме, выявленном в Южной Африке.

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мутация коронавирус эпидемиолог штамм
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