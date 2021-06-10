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Власти Индонезии пообещали открыть Бали для туристов из России

Общество
Власти Индонезии пообещали открыть Бали для туристов из России
pixabay.com

Москва, 10 июня. Привитые от коронавируса российские туристы могут скоро получить возможность отдыхать на Бали. На это указал министр торговли Индонезии Мухаммад Лютфи.

Доступ к курорту путешественники из России, по словам министра, могут получить в августе нынешнего года. Для этого им нужно будет пройти вакцинацию. Сейчас на Бали активно прививают от коронавируса местное население.

«Мы начали с Убуда, с горной части острова. Он станет первым районом, который отвечает всем стандартам ВОЗ для туризма. Надеюсь, к концу лета нам удастся реализовать эту стратегию, и мы сможем пригласить всех россиян на Бали до конца лета, в августе», — подчеркнул Лютфи в беседе с «Известиями».

Президент Индонезии Джоко Видодо ранее выразил надежду открыть островное государство для иностранных туристов в июле 2021 года. Доступными для путешественников, по его словам, должны стать Бали, Батам и Бинтан.

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