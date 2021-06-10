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Жертвами автокатастрофы в Перу стали 17 человек
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Жертвами автокатастрофы в Перу стали 17 человек

Происшествия
Жертвами автокатастрофы в Перу стали 17 человек
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Лима, 10 июня. Автобус с пассажирами съехал с трассы в ущелье в провинции Патас на севере Перу. В результате аварии погибло 17 человек, сообщает радио RPP.

Транспортное средство упало с высоты 200 метров. В салоне автобуса на момент аварии находился 33 человек, среди них дети. Шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Все они доставлены в медучреждения.

На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать неудовлетворительное состояние дорог.

Недавно туристический автобус перевернулся на западе Мексики. В результате ДТП погибли семь человек, еще шесть пострадали.

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жертвы автокатастрофа перу
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