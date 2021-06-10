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10 июня 05:18
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Псаки оценила влияние слов Байдена о Путине на предстоящую встречу лидеров

Политика
Псаки оценила влияние слов Байдена о Путине на предстоящую встречу лидеров
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 10 июня. Президент США Джо Байден на личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет откровенным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она ответила на вопрос журналистов о возможной «неловкости» между лидерами двух стран после скандального заявления Байдена. Псаки отметила, что хозяин Белого дома давно знаком с Владимиром Путиным, а также «никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств».

«Дело не в дружбе. Дело не в доверии. Речь идет о том, что в интересах Соединенных Штатов. И, на наш взгляд, это движение к более стабильным и предсказуемым отношениям», — отметила Псаки.

Формат встречи Путина и Байдена еще прорабатывается, заявила ранее Джен Псаки. Лидеры двух стран обсудят имеющиеся разногласия и попытаются найти точки соприкосновения.

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