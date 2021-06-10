Госдеп опасается, что «СП-2» станет политическим оружием в руках России

Вашингтон, 10 июня. США намерены сделать «все возможное», чтобы российский трубопровод «Северный поток — 2» не стал политическим оружием Москвы, заявил представитель Госдепартамента.

В ходе общения с журналистами представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс подчеркнул, что США «определенно не надеются, что трубопровод будет достроен».

«Наша цель заключается в том, чтобы сделать все, как с помощью санкций, так и дипломатии <…>, чтобы трубопровод не использовался в качестве политического оружия», — подчеркнул он.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от северо-западного побережья России до Германии. Некоторые страны активно выступают против реализации проекта. В частности, США стараются остановить строительство, поскольку хотят навязать Европе собственный сжиженный природный газ (СПГ). Вашингтон угрожал жесткими санкциями всем компаниям, так или иначе имеющим отношение к проекту. В конце мая президент США Джо Байден вывел из-под санкций оператора проекта Nord Stream 2 и руководителя компании-оператора Маттиаса Варнига.

Ранее на этой неделе администрация Белого дома признала, что достройка российского трубопровода «Северный поток — 2», по сути, уже является реальностью. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что теперь Вашингтон сосредоточится на поддержке интересов Украины, которая после запуска трубопровода лишится транзита голубого топлива. К слову, польские аналитики выразили мнение, что Вашингтон и Берлин обманывают Украину, говоря о каких-то компенсациях и контроле над ситуацией.