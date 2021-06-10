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10 июня 05:18
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Билл Клинтон оценил вероятность существования НЛО

Общество
Билл Клинтон оценил вероятность существования НЛО
pixabay.com

Вашингтон, 10 июня. Правительство США не смогло найти доказательства существования неопознанных летающих объектов (НЛО), но это не значит, что их нет, заявил экс-глава Белого дома Билл Клинтон.

Вселенная, по словам Клинтона, постоянно расширяется. В ней существуют миллиарды галактик.

«Я думаю, что есть вероятность, что где-то там есть то, что вы бы назвали жизнью», — подчеркнул бывший президент в телепередаче «В прямом эфире с Келли и Майклом».

В Пентагоне весной нынешнего года подтвердили подлинность кадров с НЛО, пролетевшим над военным кораблем в Южной Калифорнии. Пресс-секретарь военного ведомства Сьюзан Гоф рассказала, что речь идет о фрагментах предстоящего расследования.

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