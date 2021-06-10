Билл Клинтон оценил вероятность существования НЛО

Вашингтон, 10 июня. Правительство США не смогло найти доказательства существования неопознанных летающих объектов (НЛО), но это не значит, что их нет, заявил экс-глава Белого дома Билл Клинтон.

Вселенная, по словам Клинтона, постоянно расширяется. В ней существуют миллиарды галактик.

«Я думаю, что есть вероятность, что где-то там есть то, что вы бы назвали жизнью», — подчеркнул бывший президент в телепередаче «В прямом эфире с Келли и Майклом».

В Пентагоне весной нынешнего года подтвердили подлинность кадров с НЛО, пролетевшим над военным кораблем в Южной Калифорнии. Пресс-секретарь военного ведомства Сьюзан Гоф рассказала, что речь идет о фрагментах предстоящего расследования.