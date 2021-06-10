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10 июня 05:18
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Байден хочет сообщить Путину о «возвращении США»

Политика
Байден хочет сообщить Путину о «возвращении США»
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Вашингтон, 10 июня. Президент США Джо Байден на грядущем саммите намерен донести до российского лидера Владимира Путина, что «США вернулись».

Такое заявление Джо Байден сделал в ходе своего выступления перед военнослужащими США на базе в Великобритании. Речь американского президента транслировали на YouTube-канале Белого дома.

«Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал», — сказал Байден.

Он пообещал, что будет говорить о возвращении Соединенных Штатов на всех этапах своего первого зарубежного турне. В то же время Байден отметил, что не стремится к конфликту с Москвой и хочет стабильных и предсказуемых взаимоотношений между странами.

Ранее CNN сообщил, что посол США в РФ Джон Салливан опасается, что Джо Байден после встречи с Владимиром Путиным может пойти на уступки России, не получив при этом ничего взамен. Дипломат отметил, что администрация президента рискует повторить ошибки ее предшественников.

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Владимир Путин Джо Байден сша
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