Музыкальные издатели требуют от Roblox 200 млн долларов компенсации

Вашингтон, 10 июня. Группа музыкальных издателей подала иск на платформу Roblox, где можно создавать игры, за нарушение авторских прав. Ущерб оценивается в 200 млн долларов.

Разработчики стартапа предоставили пользователям, которые создают игры, вставлять музыкальные композиции без разрешения исполнителей. Истцы представляют интересы в том числе авторов хитов Эда Ширана, Арианы Гранде и группы Rolling Stones, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление, поданное в суд.

Уточняется, что пользователи платформы могут скачать защищенные авторским правом композиции при помощи приложения. В связи с этим у разработчиков быстрорастущего приложения требуют через окружной суд Калифорнии 200 млн долларов в качестве компенсации.

Ранее Жительница Петербурга обратилась в суд с иском из-за нецензурной лексики в песне группы «Ленинград» Сергея Шнурова «В Питере — пить». Петербурженка намерена взыскать по тысяче рублей с исполнителя и с социальной сети «ВКонтакте», которая предоставила этот контент.