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Музыкальные издатели требуют от Roblox 200 млн долларов компенсации
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Музыкальные издатели требуют от Roblox 200 млн долларов компенсации

Общество
Музыкальные издатели требуют от Roblox 200 млн долларов компенсации
pixabay.com

Вашингтон, 10 июня. Группа музыкальных издателей подала иск на платформу Roblox, где можно создавать игры, за нарушение авторских прав. Ущерб оценивается в 200 млн долларов.

Разработчики стартапа предоставили пользователям, которые создают игры, вставлять музыкальные композиции без разрешения исполнителей. Истцы представляют интересы в том числе авторов хитов Эда Ширана, Арианы Гранде и группы Rolling Stones, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление, поданное в суд.

Уточняется, что пользователи платформы могут скачать защищенные авторским правом композиции при помощи приложения. В связи с этим у разработчиков быстрорастущего приложения требуют через окружной суд Калифорнии 200 млн долларов в качестве компенсации.

Ранее Жительница Петербурга обратилась в суд с иском из-за нецензурной лексики в песне группы «Ленинград» Сергея Шнурова «В Питере — пить». Петербурженка намерена взыскать по тысяче рублей с исполнителя и с социальной сети «ВКонтакте», которая предоставила этот контент.

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музыка авторские права roblox
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