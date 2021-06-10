Названы условия выплат россиянам по «старому» пенсионному возрасту

Москва, 10 июня. Россияне могут получить деньги, накопленные во время формирования накопительной пенсии — с 2002 по 2014 год, сообщил социолог Юрий Горлин.

В беседе с агентством «Прайм» замдиректора по науке Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Горлин уточнил, что деньги можно получить по «старому» пенсионному возрасту или раньше, если есть право на досрочную пенсию. Однако для этого нужно соблюсти несколько условий.

В указанные годы за каждого сотрудника 6% от его зарплаты работодатель платил на формирование накопительной пенсии. Сами работники также могли участвовать в программе софинансирования. Деньги хранились либо в ПФР, либо в выбранном НПФ, инвестировались и приносили доход. В итоге на индивидуальном пенсионном счете формировались средства пенсионных накоплений, из которых будут производится выплаты.

Есть несколько способов получать выплаты: пожизненно, в течение некоторого срока (не менее десяти лет) или единовременно. Пожизненная или срочная выплата назначается при условии выполнения некоторых требований. Во-первых, если набран необходимый страховой стаж и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. В этом году стаж должен составлять не менее 12 лет, ИПК — не менее 21. Во-вторых, если расчетный размер накопительной пенсии, определяемый делением суммы пенсионных накоплений на ожидаемый период получения накопительной пенсии (в 2021 году — 264 месяца), составляет не менее 5% от расчетного размера страховой пенсии.

Если требования не выполняются, средства выплатят единовременно. Чтобы получить деньги, нужно написать заявление в ПФР или свой НПФ.

Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит ежемесячные прибавки к пенсиям многодетных родителей, воспитавших более четырех детей. На данный момент по российскому законодательству повышающий коэффициент при расчете пенсии устанавливается в случае ухода только за одним, двумя, тремя или четырьмя детьми. Авторы поправок предлагают не ограничивать выплаты семьям только до четвертого ребенка.