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Названы условия выплат россиянам по «старому» пенсионному возрасту
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Названы условия выплат россиянам по «старому» пенсионному возрасту

Экономика
Названы условия выплат россиянам по «старому» пенсионному возрасту
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 июня. Россияне могут получить деньги, накопленные во время формирования накопительной пенсии — с 2002 по 2014 год, сообщил социолог Юрий Горлин.

В беседе с агентством «Прайм» замдиректора по науке Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Горлин уточнил, что деньги можно получить по «старому» пенсионному возрасту или раньше, если есть право на досрочную пенсию. Однако для этого нужно соблюсти несколько условий.

В указанные годы за каждого сотрудника 6% от его зарплаты работодатель платил на формирование накопительной пенсии. Сами работники также могли участвовать в программе софинансирования. Деньги хранились либо в ПФР, либо в выбранном НПФ, инвестировались и приносили доход. В итоге на индивидуальном пенсионном счете формировались средства пенсионных накоплений, из которых будут производится выплаты.

Есть несколько способов получать выплаты: пожизненно, в течение некоторого срока (не менее десяти лет) или единовременно. Пожизненная или срочная выплата назначается при условии выполнения некоторых требований. Во-первых, если набран необходимый страховой стаж и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. В этом году стаж должен составлять не менее 12 лет, ИПК — не менее 21. Во-вторых, если расчетный размер накопительной пенсии, определяемый делением суммы пенсионных накоплений на ожидаемый период получения накопительной пенсии (в 2021 году — 264 месяца), составляет не менее 5% от расчетного размера страховой пенсии.

Если требования не выполняются, средства выплатят единовременно. Чтобы получить деньги, нужно написать заявление в ПФР или свой НПФ.

Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит ежемесячные прибавки к пенсиям многодетных родителей, воспитавших более четырех детей. На данный момент по российскому законодательству повышающий коэффициент при расчете пенсии устанавливается в случае ухода только за одним, двумя, тремя или четырьмя детьми. Авторы поправок предлагают не ограничивать выплаты семьям только до четвертого ребенка.

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