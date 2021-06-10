Юрист Ремесло назвал закономерным решение Мосгорсуда по структурам Навального

Москва, 10 июня. Структуры Алексея Навального сделали все возможное, чтобы заслужить статус экстремистских организаций, заявил юрист Илья Ремесло.

Мосгорсуд в среду, 7 июня, признал экстремистскими «Фонд борьбы с коррупцией»1, «Фонд защиты прав граждан» (ФБК1, ФЗПГ — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, признана экстремистской и ликвидирована по решению суда) и штабы Навального3 (структурное подразделение ФБК; включенные в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; признаны экстремистскими и ликвидированы по решению суда). Ремесло назвал это решение закономерным.

Юрист в своем Telegram-канале перечислил действия, входящие в понятие экстремизма. По каждому из пунктов, по его словам, структуры Навального успели отличиться.

«Призывы к насильственному свержению власти, незаконные митинги с применением насилия к правоохранителям, призывы к расправам, оправдание нацизма, разжигание розни — все это мы наблюдали за последние годы», — подчеркнул Ремесло.

В других странах, по мнению юриста, к Навальному и его соратникам пришли бы раньше. Организации не просто запретили бы, а вдобавок дали еще и реальные сроки за экстремистские действия.

В пресс-службе Мосгорсуда ранее рассказали о судьбе имущества, принадлежащего ликвидированным структурам Навального. Оно отойдет в государственную собственность.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга