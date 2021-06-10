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Юрист Ремесло назвал закономерным решение Мосгорсуда по структурам Навального

Общество
Юрист Ремесло назвал закономерным решение Мосгорсуда по структурам Навального
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 июня. Структуры Алексея Навального сделали все возможное, чтобы заслужить статус экстремистских организаций, заявил юрист Илья Ремесло.

Мосгорсуд в среду, 7 июня, признал экстремистскими «Фонд борьбы с коррупцией»1, «Фонд защиты прав граждан» (ФБК1, ФЗПГ — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, признана экстремистской и ликвидирована по решению суда) и штабы Навального3 (структурное подразделение ФБК; включенные в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; признаны экстремистскими и ликвидированы по решению суда). Ремесло назвал это решение закономерным.

Юрист в своем Telegram-канале перечислил действия, входящие в понятие экстремизма. По каждому из пунктов, по его словам, структуры Навального успели отличиться.

«Призывы к насильственному свержению власти, незаконные митинги с применением насилия к правоохранителям, призывы к расправам, оправдание нацизма, разжигание розни — все это мы наблюдали за последние годы», — подчеркнул Ремесло.

В других странах, по мнению юриста, к Навальному и его соратникам пришли бы раньше. Организации не просто запретили бы, а вдобавок дали еще и реальные сроки за экстремистские действия.

В пресс-службе Мосгорсуда ранее рассказали о судьбе имущества, принадлежащего ликвидированным структурам Навального. Оно отойдет в государственную собственность.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

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