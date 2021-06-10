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10 июня 03:48
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Третий помощник капитана «Амура» стал фигурантом уголовного дела в Японии

Происшествия
Третий помощник капитана «Амура» стал фигурантом уголовного дела в Японии
pixabay.com

Токио, 10 июня. Уголовное дело возбуждено после столкновения японского судна с российской шхуной «Амур» в конце мая. Об этом рассказали в российском генконсульстве.

Японская прокуратура обвиняет россиянина в халатности, повлекшей гибель людей. Наказание по этой статье предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до миллиона иен (порядка 10 тысяч долларов).

Японская сторона ранее поместила третьего помощника капитана «Амура» Павла Добрянского в следственный изолятор в Момбецу. В минувший вторник к нему должен был приехать адвокат.

Столкновение двух кораблей произошло 26 мая недалеко от острова Хоккайдо в районе города Момбецу. После инцидента трое из пяти находившихся на японском рыболовецком судне «Дай-хати Хокко-мару» моряков скончались от переохлаждения.

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япония уголовное дело амур
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