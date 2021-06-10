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Спасатели нашли тела двух человек на месте пожара в жилом доме на Камчатке

Происшествия
Спасатели нашли тела двух человек на месте пожара в жилом доме на Камчатке
vk.com  /  СУ СК России по Новгородской области

Петропавловск-Камчатский, 10 июня. Два человека погибли в результате пожара в жилом доме Олюторского района Камчатского края. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

ЧП случилось утром 10 июня в селе Хаилино. Горел пятиквартирный жилой дом. В результате пожара погибла пенсионерка и местный житель, пять человек было эвакуировано.

Площадь пожара составила более 190 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных расчетов из окон квартир и с крыш дома вырывалось пламя.

На днях крупный пожар произошел в больнице в Рязани. В результате происшествия три человека погибли, так же три пострадали.

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