Спасатели нашли тела двух человек на месте пожара в жилом доме на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 10 июня. Два человека погибли в результате пожара в жилом доме Олюторского района Камчатского края. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

ЧП случилось утром 10 июня в селе Хаилино. Горел пятиквартирный жилой дом. В результате пожара погибла пенсионерка и местный житель, пять человек было эвакуировано.

Площадь пожара составила более 190 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных расчетов из окон квартир и с крыш дома вырывалось пламя.

На днях крупный пожар произошел в больнице в Рязани. В результате происшествия три человека погибли, так же три пострадали.