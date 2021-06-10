Посол США в РФ: Байден может пойти на уступки Путину во время личной встречи

Вашингтон, 10 июня. Посол США в РФ опасается, что Джо Байден после встречи с Владимиром Путиным может пойти на уступки Москве, не получив при этом ничего взамен, сообщает CNN.

Как выяснил телеканал, в конце мая в комитете Сената по международным отношениям прошло заседание, на котором, по сообщению источников, американский посол Джон Салливан выразил опасения, что администрация президента США Джо Байдена рискует повторить ошибки ее предшественников. Чтобы этого избежать, считает дипломат, с российской стороной надо быть более жестким.

Один из источников рассказал, что Салливан в своей речи обращал внимание на то, что санкции никак не сказались на внешней политики России, и ждать каких-либо изменений не стоит. Попытки Вашингтона «скорректировать» при помощи ограничительных мер действия российского президента провалились.

Первая личная встреча Байдена и Путина пройдет на следующей неделе. Источники телеканала в Белом доме утверждают, что особенно горячие дебаты в Госдепартаменте ведутся по поводу того, как правильно взаимодействовать с российским лидером.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс не разделяет опасения Салливана. По его словам, США взаимодействуют «с Россией таким образом, чтобы продвигать американские интересы», и реалистично оценивают отношения двух стран.

Судя по всему, выступление Салливана произвело впечатление на некоторых сенаторов. В частности, республиканец Митт Ромни заявил позднее, что США «необходимо проявить гораздо больше твердости» в переговорах с российской стороной.

Часть демократов же уверена, что Байден сумеет с успехом провести встречу со своим российским коллегой.

«Я совершенно не волнуюсь по поводу того, что нашего президента выставят дураком или обведут вокруг пальца. <…> Он состарился, работая в течение длительного времени. А вот неопытному лидеру пришлось бы очень трудно», — заявил в комментарии CNN сенатор-демократ Брайан Шатц.

Политические эксперты обращают внимание, что Байдену на переговорах придется умело «маневрировать», поскольку с одной стороны его администрация открыто подчеркивала, что она не намеревается «перезагружать» отношения с Москвой. С другой стороны, Белый дом хочет наладить диалог с Кремлем, чтобы избежать ненужного недопонимания и дальнейшего усиления конфронтации.

Встреча двух лидеров пройдет в ходе июньского саммита в Женеве. Ранее Салливан заявил, что Байден затронет тему Сирии во время переговоров с российским коллегой. В частности, доставку гуманитарной помощи в САР.