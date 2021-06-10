МИД РФ: «СП-2» станет частью современной архитектуры энергобезопасности Евразии

Москва, 10 июня. Заявления американской стороны о возмещении Украине транзитных потерь не повлияют на реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат в интервью РИА Новости отметил, что США выпали из стандартного контекста взаимоотношений со своими партнерами на международной арене. По его словам, Соединенные Штаты слушают только тех, кто разделяет их позицию и не намерены прислушиваться к альтернативной точке зрения.

Скоро состоится саммит G7. На нем президент США Джо Байден намерен обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель «Северный поток — 2».