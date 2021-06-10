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10 июня 03:48
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Вильфанд назвал регионы России с жарким летом и рисками лесных пожаров

Общество
Вильфанд назвал регионы России с жарким летом и рисками лесных пожаров
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 10 июня. Превышение температурной нормы на шесть-восемь градусов ожидается в некоторых регионах Центральной России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жаркая погода придет в Санкт-Петербург, в Архангельскую, Новгородскую, Вологодскую области, а также на юг Коми, пишет ТАСС. МЧС СЗФО будет готовиться к повышенному уровню пожарной опасности. Лесные бедствия могут прийти в Костромскую, Ярославскую, Астраханскую, Оренбургскую области, республики Калмыкия, Татарстан, Мордовия, Чувашия, Удмуртия и Башкортостан, подытожил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, каким будет лето на территории страны. Особенно комфортный сезон прогнозируется на севере азиатской части РФ.

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метеорология гидрометцентр прогноз погоды
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