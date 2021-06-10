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Гидрометцентр пообещал дожди с грозами в День России

Общество
Гидрометцентр пообещал дожди с грозами в День России
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 10 июня. Сильные дожди с грозами и порывы шквалистого ветра ожидают жителей большинства российских регионов в праздничные дни.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью «Российской газете» сообщила, что на территорию РФ придет мощный циклон с юга, который будет преобладать до конца этой недели. Это спровоцирует небольшое понижение температуры и осадки.

В Краснодарском, Ставропольском краях, Волгоградской области, в Крыму, республиках Северного Кавказа температура воздуха составит от 19 до 24 градусов выше нуля. Потеплеет лишь на следующей недели, сказала Паршина.

В Москве, по данным Гидрометцентра, 12 июня прогнозируются небольшие осадки. Столбики термометров будут на уровне 21-23 градусов тепла. Далее ожидается небольшое потепление.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал дожди с грозами в Москве. Такая погода задержится в столице до следующей недели.

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