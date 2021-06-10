Азербайджан возобновил авиасообщение с Россией

Баку, 10 июня. Власти Азербайджана приняли решение возобновить авиасообщение с Россией из-за значительного улучшения эпидемиологической ситуации на территории государства.

Такое решение принял оперативный штаб Азербайджана. Местные власти отметили, что благодаря вакцине «Спутник V» ситуация с распространением коронавируса в РФ находится под контролем.

Россияне, собирающиеся в ближайшее время полететь в Азербайджан, должны сделать ПЦР-тест за 72 часа до планируемого вылета. Гражданин также может показать соответствующую справку о прохождении вакцинации.

Ранее Россия уже возобновила авиасообщение с Великобританией. По неподтвержденным данным, причиной снятия ограничений стало улучшение эпидемиологической обстановки в Великобритании.