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«Слушать невыносимо»: Пушков жестко прошелся по актерской карьере Бузовой

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Общество
«Слушать невыносимо»: Пушков жестко прошелся по актерской карьере Бузовой
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 10 июня. В появлении Ольги Бузовой на сцене МХАТ имени Горького нет смысла, и слушать ее голос невозможно, заявил сенатор Алексей Пушков.

В Сети ранее появилась аудиозапись с репетиции, во время которой Бузова исполнила свою партию. Пользователей буквально шокировало пение звезды, в котором едва можно было что-то расслышать. Многие сравнили вокал певицы с кошачьим воем.

Оценил запись и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Любители театра, несомненно, уже «предвкушают» появление Ольги Бузовой, «несущей смысл» (по убеждению худрука театра), на сцене МХАТа. То, что какой-либо смысл и эта «актриса» — понятия противоположные, всем было известно и прежде. А судя по этой записи с репетиции во МХАТе, и голос тоже ей не присущ. Слушать невыносимо. В общем, ни смысла, ни голоса», — подчеркнул сенатор в своем Telegram-канале.

Новость о том, что экс-ведущая телестройки «Дом-2» выступит на сцене Московского художественного академического театра, вызвала большой резонанс в обществе. Многие звезды негативно высказались по поводу выбора Бузовой на роль певицы кабаре Беллы Шанталь в постановке «Чудесный грузин» про жизнь Иосифа Сталина в молодые годы.

Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил СМИ, что исполнительницу хита «Мало половин» позвали в театр не ради хайпа. По его словам, в спектакле «нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре».

Как добавил Бояков, сегодня массовая культура фактически начинает диктовать медийную повестку. Несмотря на негативную оценку творческих способностей Бузовой, выбор худрука МХАТа оказался выигрышным: все билеты на предстоящие спектакли уже раскуплены.

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пушков театр бузова
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