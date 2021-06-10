Мотострелковые подразделения ЗВО отразили атаку условного врага в Ленобласти

Санкт-Петербург, 10 июня. Военнослужащие ЗВО приняли участие в тренировочном отражении атаки. Упражнения отрабатывались силами Севастопольской мотострелковой бригады на территории Ленобласти.

Участниками антитеррористических учений стали около 50 военных. Согласно условиям, подразделение условного врага намеревалось напасть на парк боевых машин и контрольно-пропускной пункт соединения.

Мотострелковые части ЗВО во время учебных маневров использовали средства имитации и холостые боеприпасы, а также отработали приемы рукопашного боя. Об этом сообщили в пресс-службе западного военного округа.

Ранее в ЗВО рассказали, что первая танковая армия из состава округа примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021». В маневрах примут участие модернизированные танки Т-72, Т-80, Т-90, БМП-3 и мобильные ЗРК «Тор».