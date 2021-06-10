Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 03:48
Третий помощник капитана «Амура» стал фигурантом уголовного дела в Японии
Музыкальные издатели требуют от Roblox 200 млн долларов компенсации
Названы условия выплат россиянам по «старому» пенсионному возрасту
Юрист Ремесло назвал закономерным решение Мосгорсуда по структурам Навального
МИД РФ: «СП-2» станет частью современной архитектуры энергобезопасности Евразии
Спасатели нашли тела двух человек на месте пожара в жилом доме на Камчатке
Посол США в РФ: Байден может пойти на уступки Путину во время личной встречи
Вильфанд назвал регионы России с жарким летом и рисками лесных пожаров
Гидрометцентр пообещал дожди с грозами в День России
Политолог оценил призыв в Чехии относиться к России «как к данности»
Все новости

Мотострелковые подразделения ЗВО отразили атаку условного врага в Ленобласти

Армия
Мотострелковые подразделения ЗВО отразили атаку условного врага в Ленобласти
Пресс-служба Западного военного округа

Санкт-Петербург, 10 июня. Военнослужащие ЗВО приняли участие в тренировочном отражении атаки. Упражнения отрабатывались силами Севастопольской мотострелковой бригады на территории Ленобласти.

Участниками антитеррористических учений стали около 50 военных. Согласно условиям, подразделение условного врага намеревалось напасть на парк боевых машин и контрольно-пропускной пункт соединения.

Мотострелковые части ЗВО во время учебных маневров использовали средства имитации и холостые боеприпасы, а также отработали приемы рукопашного боя. Об этом сообщили в пресс-службе западного военного округа.

Ранее в ЗВО рассказали, что первая танковая армия из состава округа примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021». В маневрах примут участие модернизированные танки Т-72, Т-80, Т-90, БМП-3 и мобильные ЗРК «Тор».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Мотострелковые подразделения ЗВО отразили атаку условного врага в Ленобласти
учения зво мотострелки
Комментировать
Эксклюзив
Посол США в РФ: Байден может пойти на уступки Путину во время личной встречи
Посол США в РФ: Байден может пойти на уступки Путину во время личной встречи
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 163779 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 73480 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 71001 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 67808 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 57600 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru