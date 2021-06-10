НПП «Звезда» начало изготавливать скафандры для Пересильд и Шипенко

Москва, 10 июня. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на МКС для съемок первого художественного фильма в космосе. Для артистов разрабатывают индивидуальные скафандры.

Созданием экипировки занимается научно-производственное предприятие «Звезда». Специалисты также сделали гипсовые слепки, на основании которых будут выполнены ложементы для кресел каждого участника полета, рассказал ТАСС генеральный директор предприятия Сергей Поздняков.

«Мы приступили к изготовлению скафандров для Юлии Пересильд и Клима Шипенко», — заявил представитель «Звезды».

Юлия Пересильд ранее рассказала, как проходит подготовка к полету в космос. Процесс идет «тяжело, но интересно», отметила актриса.