Минцифры расширит возможности функционала портала «Госуслуги»

Москва, 10 июня. Минцифры намерено расширить возможности функционала сайта госуслуг. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Проект постановления правительства РФ разработан для совершенствования механизма предоставления госуслуг благодаря федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Любой человек, во время заполнения заявления на портале, получит все необходимые услуги, которые будут запрашиваться в органах власти или организациях. Этот запрос возможен только при условии заполнения такого документа гражданином.

Ранее стало известно, что Россияне смогут получать соцвыплаты через «Госуслуги» в автоматическом режиме. Такая функция станет доступной в рамках социального казначейства, над которым сейчас работают в ведомстве.