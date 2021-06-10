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Госдума может запретить преступникам выступать в СМИ и издавать мемуары

Общество
Госдума может запретить преступникам выступать в СМИ и издавать мемуары
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 10 июня. Пакет законопроектов, запрещающих осужденным выступать в СМИ, ток-шоу, социальных сетях, а также выпускать мемуары и получать за них гонорары, в скором времени внесут в Госдуму.

Поправки внесут в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, КоАП и Федеральный закон об административном надзоре, пишет в своем материале газета «Известия». Одним из авторов проекта выступил депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин. Он подчеркнул, что подобные гонорары по сути являются вознаграждением за совершенное преступление. Разработчики проекта считают, что это противоречит здравому смыслу и основам нравственности.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который вводит ежемесячные прибавки к пенсиям многодетных родителей, воспитавших более четырех детей. Документ опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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