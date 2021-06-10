EA показала первый трейлер новой Battlefield 2042

Редвуд-Сити, 10 июня. Компания Electronic Arts (EA) официально представила игру Battlefield 2042. Трейлер опубликован на YouTube-канале IGN.

В основе сюжета лежит глобальный катаклизм, произошедший на Земле. Из-за него люди вынуждены вести борьбу за оставшиеся на планете ресурсы. По словам представителя EA, оружие и экипировка в игре создавались на основе реальных образцов.

Игроки смогут не только насладиться экшеном, но и оценить современную графику. На картах игры будут реализованы динамические погодные условия, в том числе торнадо и песчаные бури. В Battlefield 2042 появится особый режим игры — «Опасная зона», подробности о котором будут известны позднее.

Скриншоты игры уже появились в Twitter, Reddit и на других площадках. Один из пользователей, опубликовавший их, назвал это утечкой.