Bugatti представил эксклюзивный гиперкар Chiron Super Sport за 282 млн рублей

Мольсем, 10 июня. Компания Bugatti создала гиперкар Chiron Super Sport, который способен развивать скорость 439 км/ч. Стоимость новинки составляет 282 млн рублей.

Французский автопроизводитель планирует выпустить гиперкар очень лимитированным тиражом. Всего с конвейера сойдет девять экземпляров.

Автомобиль является улучшенной версией стандартного Bugatti Chiron с удлиненным на 25 см кузовом и усиленной силовой установкой. Новый «Бугатти» получил восьмилитровый двигатель с четырехцилиндровым турбонаддувом, который на выхлопе выдает 1577 лошадиных сил при 1600 Нм крутящего момента.

Также новый «Широн» оснащен уникальными алюминиевыми колесными дисками с пятью Y-образными спицами и специальными покрышками, которые могут выдержать скорость до 500 километров в час. Салон Chiron Super Sport отделали кожей и алюминием, а также элементами из углеродного волокна.

Ранее производитель гоночных машин из Великобритании Lotus сообщил, что готовиться к запуску конвейера по производству спорткара Emira. Ожидается, что премьера автомобиля состоится 6 июля 2021 года.