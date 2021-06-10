Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 02:17
Решение о признании ФБК экстремистской организацией подлежит немедленному исполнению
Психолог рассказала, как бороться с летней депрессией
EA показала первый трейлер новой Battlefield 2042
Движение по Волоколамскому тоннелю в сторону Подмосковья временно перекрыли
Bugatti представил эксклюзивный гиперкар Chiron Super Sport за 282 млн рублей
Футбольный «Подорожник» начнут продавать в Петербурге в день старта Евро-2020
Новый трейлер «Космического джема — 2» появился в Сети
Руководители ФБК* могут получить до десяти лет тюрьмы за продолжение работы
Семь человек погибли в ДТП с туристическим автобусом на западе Мексики
Главное — цена: почему для РФ неважна потеря лидерства по экспорту газа
Все новости

Bugatti представил эксклюзивный гиперкар Chiron Super Sport за 282 млн рублей

Общество
Bugatti представил эксклюзивный гиперкар Chiron Super Sport за 282 млн рублей
wikipedia.org  /  Matthew Lamb / CC BY-SA 2.0

Мольсем, 10 июня. Компания Bugatti создала гиперкар Chiron Super Sport, который способен развивать скорость 439 км/ч. Стоимость новинки составляет 282 млн рублей.

Французский автопроизводитель планирует выпустить гиперкар очень лимитированным тиражом. Всего с конвейера сойдет девять экземпляров.

Автомобиль является улучшенной версией стандартного Bugatti Chiron с удлиненным на 25 см кузовом и усиленной силовой установкой. Новый «Бугатти» получил восьмилитровый двигатель с четырехцилиндровым турбонаддувом, который на выхлопе выдает 1577 лошадиных сил при 1600 Нм крутящего момента.

Также новый «Широн» оснащен уникальными алюминиевыми колесными дисками с пятью Y-образными спицами и специальными покрышками, которые могут выдержать скорость до 500 километров в час. Салон Chiron Super Sport отделали кожей и алюминием, а также элементами из углеродного волокна.

Ранее производитель гоночных машин из Великобритании Lotus сообщил, что готовиться к запуску конвейера по производству спорткара Emira. Ожидается, что премьера автомобиля состоится 6 июля 2021 года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Bugatti представил эксклюзивный гиперкар Chiron Super Sport за 282 млн рублей
bugatti гиперкар chiron
Комментировать
Эксклюзив
Психолог рассказала, как бороться с летней депрессией
Психолог рассказала, как бороться с летней депрессией
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 163680 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 73415 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 69938 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 67250 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 57424 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru