Новый трейлер «Космического джема — 2» появился в Сети

Лос-Анджелес, 10 июня. Команда мультипликационных героев Looney Tunes снова выйдет на баскетбольную площадку. Второй трейлер фильма «Космический джем: Новое поколение» опубликован на YouTube.

На этот раз мультяшкам придет на помощь форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Сиквел расскажет, как баскетболист со своим сыном очутились в виртуальном мире по вине искусственного интеллекта. Вернуть назад можно лишь обыграв суперкоманду из другого измерения. В этом Джеймсу помогут Багз Банни и его друзья.

В российский прокат картина выйдет 15 июля. На HBO Max фильм будет доступен к просмотру уже на следующий день.

Недавно появилась информация, что съемочный процесс пятой части «Индиана Джонса» начинается. По данным киностудии Pinewood, Харрисон Форд уже прибыл на площадку.