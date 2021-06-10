Руководители ФБК* могут получить до десяти лет тюрьмы за продолжение работы

Москва, 10 июня. Решением Московского городского суда структуры осужденного блогера Алексея Навального были признаны экстремистскими, а сотрудникам могут инкриминировать уголовные статьи.

Рядовые сотрудники, которые продолжат работать в ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, признана экстремистской и ликвидирована по решению суда), могут получить до шести лет в местах лишения свободы. А руководители — до десяти лет тюрьмы.

Физические и юридические лица, которые продолжат финансировать ФБК, после признания ее экстремистской, а также те, кто продолжит волонтерскую деятельность в организации, могут получить до восьми лет колонии. Все, кто связан с организацией, могут попасть в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

Ранее экс-юрист ФБК Виталий Серуканов назвал команду Навального неудачниками после приговора по экстремизму. Также он указал, что сторонники ликвидированных структур попытаются «оживить» организации за границей.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.