Семь человек погибли в ДТП с туристическим автобусом на западе Мексики

Буэнос-Айрес, 10 июня. Автобус с туристами перевернулся в городе Тихуана на западе Мексики. В результате аварии погибли семь человек, еще шесть пострадали.

Всего в салоне туристического автобуса находились свыше 50 человек. ДТП произошло вечером в минувший вторник. В настоящее время устанавливаются личности погибших. Все они были работниками баров, расположенных недалеко от места аварии.

Столкновение двух пассажирских автобусов ранее произошло в Иванове. Травмы в результате ДТП получили восемь человек, четверым из которых потребовалась госпитализация.