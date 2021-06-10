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Семь человек погибли в ДТП с туристическим автобусом на западе Мексики
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Семь человек погибли в ДТП с туристическим автобусом на западе Мексики

Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с туристическим автобусом на западе Мексики
wikipedia.org  /  Ralf Roletschek / GFDL 1.2

Буэнос-Айрес, 10 июня. Автобус с туристами перевернулся в городе Тихуана на западе Мексики. В результате аварии погибли семь человек, еще шесть пострадали.

Всего в салоне туристического автобуса находились свыше 50 человек. ДТП произошло вечером в минувший вторник. В настоящее время устанавливаются личности погибших. Все они были работниками баров, расположенных недалеко от места аварии.

Столкновение двух пассажирских автобусов ранее произошло в Иванове. Травмы в результате ДТП получили восемь человек, четверым из которых потребовалась госпитализация.

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дтп авария мексика
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