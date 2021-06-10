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Польский парашютист приземлился на футбольное поле и получил «горчинчник»

Общество
Польский парашютист приземлился на футбольное поле и получил «горчинчник»
Prt Scr youtube.com  /  Digital Lab Channel

Эльблонг, 10 июня. Курьезный эпизод произошел во время одного из матчей второй польской футбольной лиги. Парашютист немного не рассчитал с приземлением и оказался прямо на поле.

Молодой человек совершил посадку в центральном круге, после чего арбитр встречи в шутку показал ему желтую карточку. Парашютист своим внезапным появлением помог обороняющейся команде избежать потенциальной опасной контратаки на их ворота. Рефери принял решение остановить матч, однако после небольшой паузы команды смогли довести встречу до конца.

Ранее стало известно, что российская телеведущая Ольга Бузова объявила о своем «возвращении» в футбол. Еще в 2019 году Бузова стала игроком «Барселоны» на несколько дней и даже потренировалась с любимой командой.

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Все новости / Общество / Польский парашютист приземлился на футбольное поле и получил «горчинчник»
футбол судья парашютист
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