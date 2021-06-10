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В ПФР оценили слухи об отмене выплат по потере кормильца

Экономика
В ПФР оценили слухи об отмене выплат по потере кормильца
Федеральное агентство новостей

Хабаровск, 10 июня. Студентам, получающим выплаты по потери кормильца, не стоит опасаться, что после 1 августа их лишат пенсии, сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Как сообщает пресс-служба ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО, в соцсетях появилась информация, что получающие пенсию по потери кормильца студенты могут лишиться выплат, если не предоставят до 1 августа в фонд справку об отсутствии трудоустройства.

В ПФР заверили, что повода для беспокойства нет, и выплата не прекратится. Бежать в отделение фонда с заявлением нет необходимости.

«Никаких изменений на эту тему в действующем законодательстве нет! Законом предусмотрено, что выплата пенсии может быть приостановлена или прекращена только в том случае, если ребенку исполнилось 18 лет, и он не представил в ПФР справку из учебного заведения о том, что он обучается по очной форме», — подчеркнули в ПФР.

Если студент учится на очной форме, выплата пенсии по потери кормильца продолжается до тех пор, пока ему не исполнится 23 года. Обратиться в фонд придется только в том случае, если студента отчислят.

Ранее в среду сообщалось, что россияне смогут автоматически получать выплаты через портал «Госуслуги». На сайте появится дополнительный сервис — согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки. Специально писать заявление для этого не потребуется. Для получения выплат по умолчанию достаточно будет указать свои актуальные банковские реквизиты. Касается нововведение будет не абсолютно всех мер господдержки, а только связанных с наступлением жизненных событий.

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студенты пфр выплаты
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