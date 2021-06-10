Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 02:16
Решение о признании ФБК экстремистской организацией подлежит немедленному исполнению
Психолог рассказала, как бороться с летней депрессией
EA показала первый трейлер новой Battlefield 2042
Движение по Волоколамскому тоннелю в сторону Подмосковья временно перекрыли
Bugatti представил эксклюзивный гиперкар Chiron Super Sport за 282 млн рублей
Футбольный «Подорожник» начнут продавать в Петербурге в день старта Евро-2020
Новый трейлер «Космического джема — 2» появился в Сети
Руководители ФБК* могут получить до десяти лет тюрьмы за продолжение работы
Семь человек погибли в ДТП с туристическим автобусом на западе Мексики
Главное — цена: почему для РФ неважна потеря лидерства по экспорту газа
Все новости

Украинский журналист объяснил, почему страна перешла «под власть лжецов»

Политика
Украинский журналист объяснил, почему страна перешла «под власть лжецов»
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 10 июня. Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение пытаются обмануть весь цивилизованный мир ради личной выгоды, пишет журналист Виталий Портников.

Ранее портал Axios выяснил, что в первоначальном сообщении офиса президента Украины была опубликована неверная информация. В ней говорилось, что американский лидер Джо Байден «подчеркнул <...> важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО». Однако в Белом доме информацию опровергли, заявив, что Байден этого не говорил. Офис Зеленского исправил заявление, приписав слова о вхождении в НАТО президенту Украины. Как подчеркивает журналист и телеведущий Виталий Портников в колонке для украинского издания «Еспресо», пресс-служба Зеленского просто солгала.

Задаваясь вопросом, почему киевские власти «все время врут», Портников напомнил, что Зеленский перед беседой с Байденом в интервью Axios заявил, что ему необходимо встретиться с президентом США до американо-российского саммита. Тогда издание сообщило, что во встречи Зеленскому было отказано, поскольку Белый дом возмущен его «выходкой» со сменой руководства «Нафтогаза» и решил, что приглашение украинского президента будет плохим сигналом.

«Но связанные с украинской властью эксперты сразу же стали объяснять, что это ложь, что никакой американской озабоченности не было. И что это все Андрей Коболев (экс-глава «Нафтогаза» — Прим. ФАН), это он организовал публикацию в американском издании!» — отметил Портников.

По словам политолога, правда состоит в том, что Зеленский «в своем стремлении угодить олигархическим интересам сорвал свою встречу с президентом США». Действия офиса украинского президента, подчеркивает журналист, «прямо противоречат национальным интересам Украины».

«С момента своего избрания президентом Украины Владимир Зеленский живет во лжи. Во лжи живут его приближенные — им это выгодно. Во лжи живут его сторонники — одним это просто нравится, а другие не имеют смелости признаться, что стали соучастниками чудовищного эксперимента над собственной страной», — подчеркивает политолог.

Главной ложью киевской власти Портников называет то, что те думаю, что могут «обмануть цивилизованный мир и заставить его помогать Украине». Однако, полагает он, в итоге никого обмануть им не удастся: ни украинцев, ни Запад, ни российского президента.

Ранее «ошибку» в сообщении офиса Зеленского в беседе с ФАН прокомментировал лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Он уверен, что в Киеве намеренно допустили эту «ошибку», поскольку «этот детский сад… уже порядком поднадоел хозяевам — американцам».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Украинский журналист объяснил, почему страна перешла «под власть лжецов»
украина зеленский байден
Комментировать
Эксклюзив
Психолог рассказала, как бороться с летней депрессией
Психолог рассказала, как бороться с летней депрессией
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 163680 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 73415 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 69938 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 67250 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 57424 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru