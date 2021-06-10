Киев, 10 июня. Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение пытаются обмануть весь цивилизованный мир ради личной выгоды, пишет журналист Виталий Портников.

Ранее портал Axios выяснил, что в первоначальном сообщении офиса президента Украины была опубликована неверная информация. В ней говорилось, что американский лидер Джо Байден «подчеркнул <...> важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО». Однако в Белом доме информацию опровергли, заявив, что Байден этого не говорил. Офис Зеленского исправил заявление, приписав слова о вхождении в НАТО президенту Украины. Как подчеркивает журналист и телеведущий Виталий Портников в колонке для украинского издания «Еспресо», пресс-служба Зеленского просто солгала.

Задаваясь вопросом, почему киевские власти «все время врут», Портников напомнил, что Зеленский перед беседой с Байденом в интервью Axios заявил, что ему необходимо встретиться с президентом США до американо-российского саммита. Тогда издание сообщило, что во встречи Зеленскому было отказано, поскольку Белый дом возмущен его «выходкой» со сменой руководства «Нафтогаза» и решил, что приглашение украинского президента будет плохим сигналом.

«Но связанные с украинской властью эксперты сразу же стали объяснять, что это ложь, что никакой американской озабоченности не было. И что это все Андрей Коболев (экс-глава «Нафтогаза» — Прим. ФАН), это он организовал публикацию в американском издании!» — отметил Портников.

По словам политолога, правда состоит в том, что Зеленский «в своем стремлении угодить олигархическим интересам сорвал свою встречу с президентом США». Действия офиса украинского президента, подчеркивает журналист, «прямо противоречат национальным интересам Украины».

«С момента своего избрания президентом Украины Владимир Зеленский живет во лжи. Во лжи живут его приближенные — им это выгодно. Во лжи живут его сторонники — одним это просто нравится, а другие не имеют смелости признаться, что стали соучастниками чудовищного эксперимента над собственной страной», — подчеркивает политолог.

Главной ложью киевской власти Портников называет то, что те думаю, что могут «обмануть цивилизованный мир и заставить его помогать Украине». Однако, полагает он, в итоге никого обмануть им не удастся: ни украинцев, ни Запад, ни российского президента.

Ранее «ошибку» в сообщении офиса Зеленского в беседе с ФАН прокомментировал лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Он уверен, что в Киеве намеренно допустили эту «ошибку», поскольку «этот детский сад… уже порядком поднадоел хозяевам — американцам».