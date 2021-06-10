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Ученые предупредили об опасных последствиях использования смартфона перед сном

Общество
Ученые предупредили об опасных последствиях использования смартфона перед сном
unsplash.com  /  Manuel Del Moral

Москва, 10 июня. Просмотр соцсетей на экране смартфона перед сном может пагубно отразиться на здоровье, предупредили ученые.

Свет дисплея мобильного устройства, по словам исследователей, препятствует выделению гормона мелатонина, заставляющего человека чувствовать усталость. В результате сон приходит не сразу. Его время уменьшается, а накопленный за день стресс усиливается.

Мозг человека должен очиститься от нейротоксинов. На это обычно уходит от семи до девяти часов сна. Если из-за использования смартфона человеку не удается ночью полноценно отдохнуть, он может столкнуться с нарушением обмена веществ и проблемами с памятью. Увеличивается и риск развития онкологических заболеваний.

Сомнолог Елена Царева ранее призвала не делить постель с домашним питомцем. В противном случае у человека может появиться аллергия.

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