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Пушков высказался о предстоящей встрече Путина и Байдена

Политика
Пушков высказался о предстоящей встрече Путина и Байдена
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 10 июня. Глава Белого дома Джо Байден рассчитывает в жесткой форме донести свою позицию до президента РФ Владимира Путина на встрече в Женеве, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, американский президент своими словами всячески намекает, что конфликт США и России будет следствием политики РФ на международной арене.

«США не ищут конфликта с Россией»,— заявил Байден.

Однако Пушков отметил, что эскалация уже налицо. Глава американского государства дал понять, что собирается провести жесткие переговоры с Путиным, пытаясь склонить российскую сторону на условия США. Пушков подчеркнул, что российскому лидеру будет что ответить на подобные выпады.

Ранее Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о подготовке Байдена к встрече с Путиным. Он выразил надежду, что опыт американского лидера позволит ему понять недопустимость навязывания своей позиции.

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Все новости / Политика / Пушков высказался о предстоящей встрече Путина и Байдена
путин россия сша пушков байден
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