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Многодетным родителям могут увеличить пенсию

Экономика
Многодетным родителям могут увеличить пенсию
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 июня. В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит ежемесячные прибавки к пенсиям многодетных родителей, воспитавших более четырех детей.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Изменения должны быть внесены в статьи 12 и 15 федерального закона «О страховых пенсиях». В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сегодня повышающий коэффициент при расчете пенсии устанавливается в случае ухода только за одним, двумя, тремя или четырьмя детьми.

Один из авторов законопроекта первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ) в своем Telegram-канале подчеркнул, что такая ситуация несправедлива.

«На четвертом ребенке счетчик останавливается. Не важно, сколько у вас детей: пять, шесть, семь или восемь — получать все равно будете, как за четверых», — отметил он.

Поэтому партия КПРФ предложила «продолжить расчет по существующей системе и доплачивать за пятого ребенка 3 203 рубля, за шестого 4 003 рубля и так далее».

Согласно статистике, озвученной парламентарием, в России на сегодняшний день почти 136 тыс. семей воспитывают по пять-семь детей, 6 172 семьи — по десять детей, в 575 семьях растут более 11 детей.

«Благодаря этим людям население России увеличилось почти на 800 тыс. человек. Как отец четверых детей считаю, что эти люди совершают подвиг для своей страны и достойны максимальной поддержки государства во всем», — резюмировал Щапов.

Напомним, семьи с детьми в возрасте от восьми до 16 лет в августе получат по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. С 1 июля на материальную поддержку могут рассчитывать беременные женщины, которые находятся в трудном финансовом положении. Речь идет о выплатах в размере 6350 рублей. Неполные семьи с детьми в возрасте от восьми до 16 лет получат пособие в размере 5650 рублей.

Читайте также: На какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми в 2021 году.

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