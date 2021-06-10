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Российские перевозчики возобновляют авиарейсы в некоторые страны

Общество
Российские перевозчики возобновляют авиарейсы в некоторые страны
пресс-служба аэропорта Геленджик

Москва, 10 июня. Россия официально возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Также возможны чартерные перелеты в Албанию.

Официальные рейсы в перечисленные страны станут доступны с четверга. Ранее перелеты были ограничены по причине ситуации с коронавирусом.

Практически на всех направлениях действует ограничение на рейсы между Москвой и столицей другого государства: перелеты можно будет совершать не чаще чем два раза в неделю. На данный момент отечественные перевозчики не сообщали о намерениях открыть регулярные прямые авиарейсы по новым маршрутам.

Также ранее авиасообщение возобновилось между двумя российскими городами – Йошкар-Олой и Сочи. Это произошло спустя 26 лет перерыва и будет действовать в течение нескольких месяцев.

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