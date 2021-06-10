Ани Лорак закатила грандиозную вечеринку в честь первого юбилея дочки

Москва, 10 июня. Дочка Ани Лорак София с размахом отметила свой юбилей. В честь десятилетия наследницы звездная мама устроила роскошную вечеринку в ресторане.

В среду, 9 июня, певица устроила застолье в честь юбилея своей дочки. Зал украсили огромным количеством воздушных шаров. Именинница предстала в костюме Versace, а ее знаменитая мама в черном мини-платье с рукавами-фонариками.

«Дорогая моя доченька, поздравляю тебя. День твоего рождения — мой самый любимый день в году! Ты уникальна. Будь счастлива и здорова. Ничего не бойся, смело иди по жизни, я знаю, у тебя все получится!» — написала звезда на своей странице в Instagram.

В сторис певица поделилась короткими видео из ресторана во время застолья. Дочка получила в подарок куклу, закутанную в пеленку. Судя по реакции Софии, она ждала этого подарка: девочка нежно обняла «младенца», не скрывая своей радости.

Поклонники певицы присоединились к поздравлениям, оставив на ее странице сотни трогательных комментариев.

«Вырастить достойного человека с добрым сердцем — это большой труд и мудрость! Вы с этой задачей справляетесь отлично! Желаем дочурке в первый большой юбилей море позитивной энергии, везения во всех начинаниях и любви во всех ее проявлениях!», — пишет одна из фанаток.

«Очень милые и солнечные девочки! Куколки. Будьте счастливы! Обнимаю», — добавила другая.

Ранее Лорак оказалась в центре скандала из-за обвинений в харассменте в адрес продюсера и композитора Константина Меладзе. Вместо поддержки коллеги осудили певицу, обвинив ее в попытке «хайпануть». Однако позднее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что на самом деле все молодые певицы в начале карьеры получают предложения интимного характера от покровителей. И, подчеркнул он, ничего необычного в этом нет.