Пожарные спасли всех животных с горящей фермы под Красноярском

Красноярск, 9 июня. Все животные с горящей фермы под Красноярском были спасены. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений эвакуировано 220 голов.

Частная животноводческая ферма загорелась в среду вечером, 9 июня. В 22:32 пожар был локализован на площади 1500 кв. м. Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных, все животные были успешно эвакуированы. Никто не пострадал.

Участие в тушении пожара приняли 39 человек. На месте происшествия также работают 13 единиц техники. Причины возгорания выясняются.