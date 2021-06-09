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Пожарные спасли всех животных с горящей фермы под Красноярском

Происшествия
Пожарные спасли всех животных с горящей фермы под Красноярском
60.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России по Псковской области

Красноярск, 9 июня. Все животные с горящей фермы под Красноярском были спасены. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений эвакуировано 220 голов.

Частная животноводческая ферма загорелась в среду вечером, 9 июня. В 22:32 пожар был локализован на площади 1500 кв. м. Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных, все животные были успешно эвакуированы. Никто не пострадал.

Участие в тушении пожара приняли 39 человек. На месте происшествия также работают 13 единиц техники. Причины возгорания выясняются.

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пожар животные красноярский край ферма
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