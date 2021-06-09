Врач-стоматолог Кинселла предостерегла людей от чистки зубов после приема пищи

Москва, 9 июня. Врач-стоматолог Ханна Кинселла предупредила, что чистить зубы сразу после приема пищи нельзя. В противном случае может повредиться эмаль, которая является защитой от кариеса.

Многие люди стараются чистить зубы сразу после еды, однако, это неправильно. Желательно подождать около часа с момента приема пищи, чтобы была возможность безопасно и полезно очистить рот от остатков еды. Это правило особенно касается тех, кто употребляет продукты с высоким содержанием кислоты.

Ранее стало известно, что американские ученые изобрели конфеты, которые восстанавливают зубную эмаль. Исследователи отметили, что благодаря ионам фосфора и кальция, входящим в состав сладости, она будет не только защищать зубы, но и создавать новый слой эмали. Также при создании лакомства использовали генетически модифицированный белок, который взаимодействует с поверхностью зуба.