Юрист Соловьев: личность Хованского никак не повлияет на приговор

Санкт-Петербург, 9 июня. Задержанному блогеру Юрию Хованскому не поможет избежать правосудия ни его имя, ни статус помощника депутата. Об этом заявил юрист, государственный советник Иван Соловьев.

Юрист указал, что судебный процесс над Юрием Хованским не должен стать поводом для пиара. Соловьев указал что минимальное наказание для блогера станет штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.

Суд также может избрать в качестве максимальной меры наказания скандальному блогеру от пяти до семи лет тюрьмы. При этом личность Хованского не сыграет никакой роли для смягчения наказания, сообщил заслуженный юрист, государственный советник, экс-руководитель аппарата Омбудсмена России Иван Соловьев Общественной службе новостей.

«Я надеюсь, что сам процесс и приговор не будет издевательством над правосудием, как это было с Моргенштерном. Где за пропаганду наркотиков был дан штраф 100 тысяч рублей по самому нижнему пределу и мы видели, как это превратилось в хайп», — заявил юрист.

Блогер Юрий Хованский был задержан по обвинению в оправданиях действий терроризма. Поводом этому послужила опубликованное им около года назад видео с песней про «Норд-Ост».