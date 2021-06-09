В Польше объяснили, как Запад обманывает Украину

Варшава, 9 июня. США и Германия обманывают Украину, обещая ей компенсировать потери, связанные с запуском «Северного потока — 2», пишет польское издание Warsaw Institute.

Серьезной проблемой и неожиданностью стало для Украины решение США отказаться от жестких санкций против российского проекта «Северный поток — 2». Это позволит РФ достроить газопровод. На словах Вашингтон и Берлин поклялись помочь всеми способами Киеву защититься от удара со стороны «СП-2». Однако, подчеркивают авторы издания, Киев не должен в это верить, так как США не имеют ни малейшего понятия, как отговорить Россию от использования газопровода.

Решение президента США Джо Байдена вывести из-под санкций оператора проекта Nord Stream 2 и руководителя компании-оператора Маттиаса Варнига вызвало бурные споры в конгрессе. Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил на слушаниях, что эти санкции уже не смогут изменить ситуацию. По его словам, Берлин обсуждает способы компенсации Украине финансовых потерь, которые она понесет после завершения строительства газопровода. Госсекретарь США уверен, что ФРГ сможет надавить на Россию, если бы страна стремилась превратить трубопровод в газовое оружие.

После завершения проекта Россия перенаправит большую часть газа, который она сейчас отправляет через Украину, а значит Запад больше не сможет контролировать ситуацию. Автор польского издания подчеркивает, что у Вашингтона нет никаких возможностей компенсировать Украине финансовые потери. Обозреватель издания считает, что Вашингтон и Берлин продолжают обманывать Украину, говоря о каких-то компенсациях и контроле над ситуацией, приводит перевод польского СМИ «ПолитРоссия».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от северо-западного побережья России до Германии. Против проекта активно выступают США, Украина и ряд стран ЕС. Вашингтон выступает противником «СП-2», так как хочет навязать Европе собственный сжиженный природный газ (СПГ).

Ранее обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Хуберт Ветцель заявил, что решение Байдена по «СП-2» можно объяснить только тем, что он сдался. Для США, подчеркнул политолог, это политическое поражение, тогда как для российского президента — значимая победа.