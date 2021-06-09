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10 июня 00:45
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Прокуратура Москвы оценила решение о признании ФБК* экстремистской организацией
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Прокуратура Москвы оценила решение о признании ФБК* экстремистской организацией

Общество
Прокуратура Москвы оценила решение о признании ФБК* экстремистской организацией
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Москва, 9 июня. Основанная блогером Алексеем Навальным организация намеренно дестабилизировала обстановку в стране. Об этом заявил прокурор Москвы.

Структуры блогера Алексея Навального распространяли информацию, разжигающую ненависть в отношении представителей российской власти. Вместе с тем организация была замечена за экстремистской деятельность. Решение является законным и обоснованным, подчеркнул прокурор на официальной странице ведомства.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры о признании структур Навального экстремистскими. Решение подлежит немедленному исполнению.

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