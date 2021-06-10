Материальное имущество ФБК отойдет в государственную собственность

Москва, 10 июня. Имущество, принадлежавшее ликвидированным структурам осужденного блогера Алексея Навального, отойдет в собственность РФ. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Имеется в виду имущество ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, признана экстремистской и ликвидирована по решению суда) которое останется после расчета с кредиторами. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией1 и «Штабы Навального»3 структурное подразделение ФБК; включенные в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; признаны экстремистскими и ликвидированы по решению суда) экстремистскими организациями. Таким образом, суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и деятельность этих организаций в России полностью запрещена.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга