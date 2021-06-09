Байден указал на отсутствие желания конфликтовать с Россией

Лондон, 9 июня. Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией, заявил американский президент Джо Байден.

Вашингтон при этом, по словам главы Белого дома, намерен решительно отвечать на те шаги Москвы, которые посчитает недружественными. США нужны предсказуемые отношения с Россией, добавил американский лидер.

Байден недавно прибыл в Великобританию. Здесь он начнет свое европейское турне и встретится с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

На следующей неделе в Женеве состоится встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена. В Белом доме завили о возможном проведении совместной пресс-конференции глав государств после переговоров.